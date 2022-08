Wederom tegenslag Jumbo-knecht Benoot: einde seizoen na zware aanrijding

Benoot werd zondag in een afdaling door een auto aangereden, tijdens de eerste training van een hoogtestage in Italië. Hij had zich verzekerd van een startbewijs voor de WK wielrennen, maar zal eind september dus niet van de partij zijn.

Hoewel Benoot pas net een halfjaar onder contract staat bij Jumbo-Visma, bevalt de samenwerking uitstekend. Trots meldde de Nederlandse ploeg anderhalve maand geleden dat de verbintenis met de meesterknecht was opengebroken en verlengd tot 2025.

Ook in Tour al tegenslag

"De overgang naar deze ploeg was laat, midden december, maar is wel heel vlot verlopen", blikte Benoot terug op zijn eerste maanden. "Vanaf het eerste moment is alles heel goed gegaan en daarom ben ik ook zeer blij dat ik me langer aan de ploeg kan verbinden. Dit is het beste team dat ik me kan wensen."

Sindsdien kende hij echter flink wat tegenslag. Want in de Tour, waarin Jumbo-Visma beslag legde op alle te winnen truien, kwam hij daarna ook hard ten val. Al lukte het hem toen nog wel de pijn te verbijten en Parijs te halen.

Tiesj Benoot na zijn val in de Tour de France dit jaar: