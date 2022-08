PSV staat voor loodzwaar duel met Monaco: 'Van Nistelrooij heeft iets van Hiddink'

"Een dubbeltje op z'n kant", "het is fiftyfifty" of "het zal erom spannen". De clichés over het verloop van de return van PSV tegen AS Monaco werden de afgelopen dagen veelvuldig de ether ingegooid: houden de Eindhovenaren zicht op de groepsfase van de Champions League? PSV heeft vanavond het thuisvoordeel in een uitverkocht Philips Stadion. De Eindhovenaren treden de Monegasken tegemoet in een fysiek betere staat dan vorige week (1-1), zo liet trainer Ruud van Nistelrooij maandag op de persconferentie weten. Naar adem happen Bij de heenwedstrijd in Monaco hapte een aantal spelers van PSV in de slotfase nog naar adem, zeker ook bevangen de hitte. Zo gingen Jordan Teze en Armando Obispo na het laatste fluitsignaal er direct bij zitten en moest ook de doorgaans fitte Luuk de Jong zichtbaar bijkomen van alle inspanningen.

PSV-AS Monaco bij de NOS De wedstrijd begint om 20.30 uur in Eindhoven en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarnaast wordt de wedstrijd live uitgezonden op NPO 1 Radio. In het late Journaal op NPO 1, omstreeks 23.10 uur, volgt er een samenvatting. De winnaar speelt in de laatste voorronde tegen Union Sint-Gillis of Rangers FC.

PSV kon het zich zaterdag in de eredivisieopening tegen FC Emmen (4-1) permitteren om spelers te sparen. Philipp Max en Joey Veerman speelden één helft, terwijl Cody Gakpo en Obispo na één uur naar de kant werden gehaald. Ibrahim Sangaré en Guus Til kwamen zelfs helemaal niet in actie. Het lijkt op voorhand ook geen overbodige luxe dat PSV de zuurstoftanks nu wat rianter heeft aangevuld. Want Monaco-trainer Philippe Clement rekent namelijk op een fysiek gevecht in Eindhoven, iets waar de Monegasken wel raad mee weten. 'Monaco mentaal favoriet' "Voor mij zijn wij mentaal gezien de favoriet. Ik ben er namelijk zeker van dat wij fysiek gezien beter zijn dan PSV. Dat moeten we wel bewijzen op het veld", toonde de Belgische trainer zich maandag zelfverzekerd op de persconferentie. Monaco beleefde net zoals PSV een positieve opmaat richting de Champions League-kraker door de uitwedstrijd tegen Strasbourg te winnen (1-2). Ook Clement gaf zijn spelers rust in dit duel, waarin hij zes wijzigingen in de basisopstelling had aangebracht.

Ibrahim Sangaré kreeg rust tegen FC Emmen, dinsdagavond staat hij weer in de basisopstelling van PSV - ANP

Rafael van der Vaart uitte in Studio Voetbal zijn twijfel of PSV het vanavond gaat redden. "Monaco is wel echt een lastige tegenstander, maar ik vind het wel leuk om naar PSV te kijken", aldus de oud-international. 'Simons wordt geweldige speler' "Ik vind het leuk om Xavi Simons te zien: we horen al jaren over hem, maar niemand heeft hem ooit echt zien spelen. Hij wordt een geweldige speler. Het is echt leuk om hem hier in de eredivisie te hebben." Ibrahim Afellay uitte in tegenstelling tot Van der Vaart "het vertrouwen" in een goede afloop voor PSV tegen Monaco. De oud-speler van de Eindhovense zag wel waar PSV momenteel het kwetsbaarst is. "Met name in de ruimte de tussen het middenveld en de verdediging." Bekijk hieronder de analyse van Ibrahim Afellay in Studio Voetbal over de kwetsbaarheid van PSV:

Ibrahim Afellay vertelt in Studio Voetbal waar PSV defensief nog aan moet werken. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn op hun beurt te spreken over de ontwikkelingen bij de club uit Eindhoven. - NOS

In dezelfde Studio Voetbal-uitzending was Pierre van Hooijdonk te spreken over de start van nieuwbakken trainer Ruud van Nistelrooij in Eindhoven. "Ik vind het een genot om hem als trainer te horen praten", stelde Van Hooijdonk. "Hij is puur, hij denkt niet na om een politiek correct antwoord te kunnen geven. Je voelt als speler ook heel snel wanneer een trainer acteert of dat iemand puur is, maar Van Nistelrooij is honderd procent puur." Van Hooijdonk kreeg bijval van Van der Vaart. "Hij heeft iets wat Guus Hiddink heeft, maar hij heeft het ook in zich in om keihard te zijn. We kennen Ruud. Als hij kwaad wordt, dan wordt hij ook écht kwaad."