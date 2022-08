Wekdienst 9/8: Nieuw rapport over droogte • Turkije start gasexploratie in Middellandse Zee

Eerst het weer: er is nauwelijks bewolking aanwezig. De temperatuur loopt snel op naar 23 tot 28 graden. De noord- tot noordoostenwind waait in de middag zwak tot matig, kracht 2 tot 4. De meeste wind staat later op de dag langs de westkust.

Wat heb je gemist?

De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van Donald Trump in Florida. De Amerikaanse oud-president maakte dat zelf bekend in een verklaring op zijn eigen sociale medium, Truth Social. Volgens CNN was Trump op moment van de inval niet thuis.

Justitie heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond, het Witte Huis zegt alleen dat president Biden niet vooraf op de hoogte was gebracht. In zijn verklaring zwijgt Trump zelf ook over de aanleiding. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt met een regeringsonderzoek en dat "deze onaangekondigde inval onnodig en ongepast is".

"Dit zijn donkere tijden voor ons land, want mijn prachtige huis wordt momenteel belegerd, aangevallen en bezet door een grote groep FBI-agenten", schrijft Trump. "Zoiets is er nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd." Volgens hem is ook zijn kluis opengebroken.

Trump spreekt in zijn verklaring vandaag van een heksenjacht door "radicale linkse Democraten die willen voorkomen dat ik me in 2024 verkiesbaar stel voor president".

Ander nieuws uit de nacht: