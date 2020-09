Dit is waarom ook jij nu meer complotten online ziet

Over het coronavirus gaan tal van complottheorieën rond. Sommige mensen zien een link met de uitrol van 5G, vertrouwen de intenties van Bill Gates niet of twijfelen of het virus überhaupt wel bestaat. Onderzoeker Marc Tuters van de Universiteit van Amsterdam bracht samen met een team een aantal van deze complottheorieën in kaart. Door de verspreiding ervan te meten op Instagram, Telegram, TikTok en Youtube, ontdekten ze een flinke toename van het aantal geplaatste complotberichten tijdens de coronacrisis. NOS op 3 maakte er de onderstaande video over en zocht uit waarom die complottheorieën juist tijdens corona zoveel gepost worden.

Vooral op het moment dat de coronamaatregelen strenger worden, ziet Tuters het aantal online geplaatste complotten wereldwijd toenemen. Zoals over de uitrol van 5G en de oorsprong van het coronavirus. Maar ook andere thema's, zoals Qanon en de deep state, komen veel voorbij. Eeuwenoud Een bekend fenomeen in tijden van crisis, blijkt als we verder terugkijken. Rond ingrijpende gebeurtenissen krijgen complottheorieën meer kans. Zo gingen ook tijdens de Spaanse Griep (1918) tal van complotten rond over de verspreiding van het virus. Toen waren volgens complotdenkers de Duitsers schuldig. Die zouden het virus met onderzeeboten voor de Amerikaanse kust hebben verspreid. Deskundigen zeggen dat maatschappelijke onrust, onzekerheid en wantrouwen altijd al een goede voedingsbodem voor complotdenken zijn geweest. Maar in deze tijd speelt ook mee dat influencers en youtubers in korte tijd veel mensen bereiken met complotdenken. Zoals rapper Lange Frans, die in zijn podcast in gesprek ging met Janet Ossebaard. Zij kregen veel kritiek omdat ze fantaseerden over een aanslag op premier Rutte.