David McCullough, 'stem van de Amerikaanse geschiedenis', overleden

De Amerikaanse historicus David McCullough is op 89-jarige leeftijd overleden. Als succesauteur bracht hij verhalen over de gebroeders Wright, de Brooklyn Bridge en de presidenten Adams en Truman naar een groot publiek.

Met zijn twee presidentiële biografieën wierp hij nieuw licht op twee historische figuren die tot dan toe in de schaduw van tijdgenoten hadden gestaan. Zo had Truman, president van 1945 tot 1953, vooral de reputatie van tussenpaus gekregen tussen de meer populaire presidenten Roosevelt en Eisenhower, maar schetste McCullough het beeld van een man die "meer complex, geïnformeerd en vastberaden was dan ooit gedacht".

In zijn biografie over John Adams vertelde McCullough het verhaal van de tweede Amerikaanse president, een man die tot dan toe ook overschaduwd was door zijn voorganger en zijn opvolger, George Washington en Thomas Jefferson. Het boek vormde de basis voor een miniserie over de revolutionaire politicus, met Paul Giamatti en Laura Linney in de hoofdrol. Ook Truman werd verfilmd.

Te rooskleurig

McCullough, in 1933 geboren in Pittsburgh, had na zijn studie Engels aan de Yale universiteit een baantje gekregen bij het magazine Sports Illustrated. In zijn vrije tijd schreef hij een boek over de grootste overstroming die de VS tot dan toe gezien had, de Johnstown Flood van 1889.

Toen dat boek een succes werd vroeg de uitgever hem te schrijven over andere rampen zoals de aardbeving van San Francisco in 1906. Omdat hij bang was bekend te komen te staan als 'Bad News McCullough', koos hij voor een verheffender onderwerp: de bouw van de Brooklyn Bridge. Daarna volgden andere onderwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis, zoals de jeugd van Theodore Roosevelt en de aanleg van het Panamakanaal.

Critici verweten hem daarbij nog wel eens iets te lovend over zijn onderwerpen te schrijven en te weinig oog te hebben voor negatieve aspecten. McCullough wierp tegen dat hij alleen over zaken schreef die hem inspireerden. Zo staakte hij ooit eens het werk aan een Picasso-biografie omdat hij afknapte op diens privéleven.

'Stem van de geschiedenis'

Met zijn sonore stem sprak hij ook geschiedenisdocumentaires in, zoals het gevierde Civil War van filmmaker Ken Burns. Collega Ron Chernow noemde McCullough daarom eens "de stem van de Amerikaanse geschiedenis".

De bestsellers Truman en Adams leverden McCullough behalve veel lezers ook twee Pulitzerprijzen op. Daarnaast werd hij in 2006 door president Bush geëerd met de Medal of Freedom, de hoogste burgeronderscheiding van de VS.

"Hij heeft een passie voor onze verantwoordelijkheid om onze geschiedenis te kennen en te delen met elke nieuwe generatie", zei president Bush bij de uitreiking van de mediale. "David McCullough herinnert ons eraan dat de wetten die we volgen, de vrijheden waarvan we genieten, de instituten die we vanzelfsprekend vinden, het werk zijn van mensen die voor ons kwamen."