Moslims in angst na reeks moorden in Albuquerque (VS)

De moslimgemeenschap in de Amerikaanse stad Albuquerque leeft in angst na een reeks moorden. De afgelopen week werden er drie Pakistaans-Amerikaanse mannen vermoord en de politie van de staat New Mexico onderzoekt of er een verband is met een vierde moord afgelopen november.

De politie heeft nog niet veel details naar buiten gebracht over de zaken. Ook is niet duidelijk waarom de vier moorden met elkaar in verband worden gebracht, afgezien van het feit dat twee van de mannen naar dezelfde moskee gingen.

Wel heeft de politie inwoners van de stad gevraagd uit te kijken naar een grijze Volkswagen die mogelijk iets te maken heeft met de moorden. Een woordvoerder wilde alleen kwijt dat er tips waren binnengekomen over dat voertuig maar trad niet in detail. Er is een beloning van 20.000 dollar voor informatie die tot een arrestatie leidt.

Hate crime?

De eerste moordzaak in de stad was in november vorig jaar op een 62-jarige moslim uit Afghanistan. Daar kwamen vorige week drie nieuwe moorden bij van mannen van 25, 27 en 41 uit Pakistan. Het is niet duidelijk of het om willekeurige slachtoffers gaat of dat de dader hen specifiek als doelwit had.

De politie zegt dat zolang niet duidelijk is wat het motief achter de moorden is, er niet gezegd kan worden of er sprake is van hate crimes. President Biden twitterde echter vandaag dat "er in de VS geen plaats is voor deze hatelijke aanvallen". Hij zei boos en verdrietig te zijn over de moorden.