Beregeningsverbod in Brabant vanwege extreme droogte

Vanaf vanmorgen geldt er voor het hele waterschap Brabantse Delta overdag een beregeningsverbod wegens de extreme droogte. Dagelijks mag er tussen 07.00 en 19.00 uur geen oppervlaktewater worden gebruikt om gewassen te besproeien.

Het waterschap in West-Brabant spreekt van een uitzonderlijke maatregel en zegt dat "de grenzen van het waterverbruik zijn bereikt". "Er is gewoon te weinig water."

Uitzondering op de maatregel zijn het koelen van fruitboomgaarden en drinkwater voor vee. Hoelang het onttrekkingsverbod zal duren is nog niet bekend. Het waterschap zegt de situatie in de gaten te houden en zodra het kan de maatregel weer in te trekken.

Schade door laag waterpeil

Door een te laag waterpeil kan er schade ontstaan aan kades en oevers. Bovendien kunnen waterdieren en -planten doodgaan.

Daarnaast kan er blauwalg ontstaan doordat er geen water is om sloten en beken door te spoelen. Dat kan de watervoorziening van polders ontregelen, omdat het waterschap vanwege gezondheidsrisico's geen water met blauwalg wil inlaten.

De brandweer heeft ook al last van het watertekort: bij een villabrand in Waalre moest er met slangen water worden gehaald van kilometers verderop, wat bestrijding van het vuur vertraagde.