Rusland schort kernwapeninspectie door VS op

Rusland laat de VS voorlopig geen kernwapeninspecties meer uitvoeren in het kader van het New Start-verdrag. Het Kremlin zegt dat Amerikaanse sancties Russische inspecteurs het werk onmogelijk maken en schort daarom de samenwerking voorlopig op.

Het New Start-verdrag is het enige kernwapenakkoord dat is overgebleven tussen beide landen. Het gaat om afspraken die president Obama in 2010 maakte met zijn Russische collega Medvedev over de atoomarsenalen van hun landen. Zo mogen beide landen niet meer dan 1500 operationele kernkoppen bezitten.

De presidenten Poetin en Biden kwamen vorig jaar twee dagen voordat het verdrag zou aflopen een verlenging overeen. Het nieuwe verdrag geldt tot 2026.

'Tijdelijk'

Moskou zegt het verdrag nog altijd belangrijk te vinden, maar stelt dat Amerikaanse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne de VS een eenzijdig voordeel geven. Russische inspecteurs kunnen door gebrek aan directe vluchten en visumvoorwaarden moeilijk de VS binnenkomen om hun werk te doen, legt een woordvoerder uit.

De woordvoerder benadrukt dat het gaat om een tijdelijke opschorting van de inspecties. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "cruciaal instrument voor het behouden van internationale veiligheid en stabiliteit".

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het Russische besluit. Bij verlenging van het verdrag zei buitenlandminister Blinken dat het verdrag helpt "het risico op oorlog te beperken en een wapenrace voorkomt".