Harde wind bemoeilijkt blussen bosbranden in Californië

Ook in buurstaat Oregon woeden hevige bosbranden, zo is op lucht- en satellietbeelden te zien:

De brandweer in Californië heeft door de harde wind moeite met het blussen van de bosbranden. Het is bovendien extreem warm in de Amerikaanse staat, met temperaturen tot wel 50 graden.

Het Amerikaanse weerinstituut waarschuwt dat de windvlagen, droge lucht en droge begroeiing een gevaar vormen.

Het zijn de grootste bosbranden ooit in Californië. "Er zijn branden in het noorden van de staat tot aan de grens met Mexico, in het zuiden. Een gebied van bijna 1300 kilometer lang", zegt de brandweer tegen CNN. Ook in de westelijke staten Oregon en Washington woeden hevige branden.