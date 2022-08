Conceição debuteert met goal voor Jong Ajax, Westerveld blundert bij Jong AZ

Francisco Conceição heeft zijn eerste officiële doelpunt gemaakt voor Ajax. Voor Jong Ajax welteverstaan. De Portugese aanvaller, die deze zomer voor vijf miljoen overkwam van Porto, zorgde voor 1-1 tegen Telstar in de eerste divisie. Dat was gelijk ook de eindstand.

Conceição liet zich maandagavond op De Toekomst veelvuldig zien met behendige dribbels en mooie acties. De kleine Portugees zag zijn bedrijvigheid uiteindelijk beloond worden. Hij kreeg de bal vlak voor rust uit de kluts voor zijn voeten, aarzelde niet en schoot de bal in de korte hoek binnen.

Het betekende de gelijkmaker, omdat Telstar al heel vroeg op voorsprong was gekomen. Nieuwkomer Koen Blommesteijn kopte de bal in de derde minuut via de onderkant van de lat binnen en zette de club uit Velsen-Zuid brutaal op voorsprong in Amsterdam.

Westerveld blundert

Bij het andere duel in de eerste divisie vertolkte Sem Westerveld, zoon van oud-doelman Sander Westerveld, een negatieve hoofdrol. In de wedstrijd tegen MVV Maastricht wilde de doelman de terugspeelbal van verdediger Misha Engel aannemen, maar tot zijn eigen schrik ging de bal onder zijn voet door in zijn eigen doel.

Gelukkig voor Westerveld werd zijn geklungel Jong AZ niet fataal. Door doelpunten van Maxim Dekker, Mexx Meerdink en Soulaïman Allouch werd MVV toch verslagen: 3-1.