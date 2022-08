Zangeres en actrice Olivia Newton-John (73) overleden

Zangeres en actrice Olivia Newton-John is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat is via haar officiële Instagrampagina bekendgemaakt. Newton-John, onder meer bekend van de musicalfilm Grease, leed al langere tijd aan borstkanker. Ze overleed vanmorgen (lokale tijd) in haar woning in Californië in het bijzijn van haar familie en vrienden.

Newton-John werd geboren in de Britse stad Cambridge en verhuisde op jonge leeftijd naar Australië. Begin jaren 70 scoorde ze als zangeres haar eerste hit en in 1974 deed ze namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde op de vierde plaats (het was het jaar dat ABBA won met Waterloo).

Korte tijd later verhuisde ze naar de VS, waar ze ook een succesvolle zangcarrière had, met voornamelijk countrynummers. Ze had er vijf nummer-1-hits en won vier Grammy Awards.

Succes met Grease

Met Grease kwam haar grote doorbraak als actrice. Ze werd gevraagd voor de rol van de brave Sandy Olsson toen ze bij een etentje producent Allan Carr ontmoette. Ze was in eerste instantie bang dat ze al te oud was (ze was al 29 toen de opnames begonnen) om nog voor een leerling op een middelbare school te kunnen doorgaan, maar na een screentest samen met haar tegenspeler John Travolta besloot ze de rol te accepteren.

Grease werd het grootste kassucces van 1978. Het album met de soundtrack van de film stond in Nederland zestien weken op nummer 1 in de Album Top 100 en leverde Newton-John twee nummer-1-hits op met You're the one that I want (een duet met John Travolta, 9 weken op 1) en Hopelessly devoted to you (4 weken).

Een andere hit uit Grease was Summer Nights: