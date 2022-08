Serena Williams knokt als vanouds en weet na ruim een jaar weer wat winnen is

Williams kreeg weinig cadeau van de 31-jarige Parriszas Dias, de mondiale nummer 57, maar op de beslissende momenten toonde Williams weer een glimp van haar klasse.

Laatste zege

De laatste zege van Williams dateerde van mei 2021 op Roland Garros, toen ze in de derde ronde haar landgenote Danielle Collins versloeg.

Williams speelt in de tweede ronde tegen de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene, of de Tsjechische Tereza Martincova. Naast Toronto komt Williams deze maand ook in actie in Cincinnati en op de US Open.