Speler Canadese elftal openbaart dat ze transgender is

Een voetballer van het Canadese vrouwenelftal heeft op Instagram laten weten dat ze transgender is. De 25-jarige Rebecca Quinn schrijft dat ze al jaren als een transgender leeft met haar naasten, maar "zich altijd afvroeg wanneer haar publieke coming-out zou zijn".

Quinn wil met haar coming out lhbti'ers laten zien dat ze niet alleen staan. En ze roept iedereen op om op sociale media meer begrip te tonen voor de lhbti-gemeenschap.

Middenvelder Rebecca Quinn is een van de prominentste Noord-Amerikaanse sporters die hun transgenderidentiteit hebben geopenbaard. Ze kwam vorig jaar voor Canada uit op het WK in Frankrijk. Ook won ze met het Canadese elftal in 2016 de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Quinn staat onder contract bij de club OL Reign in de Amerikaanse staat Washington. Ze wordt op dit moment verhuurd aan het Zweedse Vittsjö GIK.