Drooggevallen lichamen in Las Vegas leiden tot speculaties over maffiageweld

Daar komt bij dat de politie ervan uitgaat dat de persoon in het vat, die de naam Hemenway Harbor Doe heeft gekregen, ergens in de jaren 70 of 80 is gestorven. Dat vermoeden baseren rechercheurs op de kleding- en schoenresten die bij het lichaam zijn aangetroffen. Doe is een naam die de politie in de VS geeft aan lijken waarvan de identiteit niet kan worden vastgesteld.

In die periode hadden maffiabendes uit onder meer Chicago, Milwaukee en Kansas City een grote invloed in Las Vegas, schrijft The New York Times. Lake Mead bevindt zich op zo'n 40 minuten rijden van de stad. Het stond destijds bekend als gebied waar mogelijk criminele activiteiten plaatsvonden, aldus de Amerikaanse krant.

De maffia gebruikte in die tijd bovendien vaker vaten om lijken te laten verdwijnen, zo zei de directeur van het Maffiamuseum in Las Vegas tegen nieuwszender CBS. "En het slachtoffer is in zijn hoofd geschoten, een typische schietstijl van de maffia."