Amazone Van Liere pakt knap dressuurbrons op WK: 'Heb de smaak te pakken'

"Ik heb nu al laten zien dat we bij de beste drie kunnen eindigen en dat hoop ik morgen ook te doen kunnen doen. Dan worden de eerste medailles uitgereikt, dus ik hoop heel erg bij de beste drie te eindigen", zei de 31-jarige amazone zondag na afloop in NOS Langs de Lijn.

Van Liere begon met een flinke dosis motivatie aan haar individuele programma. Een dag eerder bij de Grand Prix eindigde Van Liere al knap op een derde plek, waarmee ze er eveneens voor zorgde dat de Nederlandse dressuurploeg een olympisch ticket voor Parijs in 2024 bemachtigde.

Het goud kreeg ook een Nederlands tintje, de 26-jarige Britse Charlotte Fry kroonde zich met het Nederlandse paard Glamourdale tot wereldkampioen dressuur. Het zilver was er voor de Deense Cathrine Laudrup-Dufour met Vamos Amigos.

"Ik ben echt heel heel heel blij", reageert Van Liere na haar bronzen medaille. "Ik dacht dat het wel mogelijk was, maar het ligt allemaal aan de vorm van de dag. Het plan was een mooie foutloze proef te rijden, dat lukte."

Dinja van Liere heeft met haar paard Hermes brons veroverd op de wereldkampioenschappen in het Deense Herning. Dat deed de amazone op het onderdeel Grand Prix Special, de individuele dressuur.

De WK-debutant kreeg na haar kür een luid applaus van het publiek, met een eerste plek (79,407%) mocht ze plaatsnemen in de wachtkamer. Favorieten Laudrup-Dufour, Fry en de Duitse routinier Isabell Werth moesten hun opwachting nog maken.

De Britse en Deense amazones kregen goede scores en werden respectievelijk eerste (82,508%) en tweede (81,322%), maar 'good old' Werth redde het net niet. De 53-jarige Duitse vedette, die in 1989 haar eerste Europese titel won en daarna zeven olympische titels, kwam met 79,073% een fractie tekort voor een medaille.

Het live meetellende scorebord moet zenuwslopend zijn geweest voor Van Liere, die de score van Werth wel heel dichtbij zag komen. Maar de Nederlandse kon opgelucht ademhalen: ze had haar eerste WK-medaille binnen.

Spelen gemist

Door een administratieve fout gingen de Olympische Spelen van Tokio nog aan de neus van Van Liere voorbij, maar later dat jaar beleefden zij en haar paard Hermes hun doorbraak.

Winst was er bij de Grand Prix op het CHIO (Concours Hippique International Officiel) van Aken in 2021. Dit jaar veroverde Van Liere de nationale titel en won ze de Grand Prix Special bij het CHIO van Rotterdam.

Die gemiste Spelen laat Van Liere zich niet nog een keer gebeuren. "Dit paard blijft bij mij tot aan Parijs. Ik hoop dat hij fit blijft en dat we samen door kunnen trainen en dat we dan natuurlijk in Parijs ook medailles kunnen halen. Ik heb nu de smaak te pakken", aldus Van Liere.