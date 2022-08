Na drie dagen geweld is het rustig in Gaza, maar voor hoelang?

De nachten waren de afgelopen dagen het moeilijkst, zegt Hasan al-Shaer. Hij is 30 en woont in de Gazastrook. "We hoorden in het donker continu explosies, en elke inslag in de buurt voelde als een aardbeving. Er is niet veel dat je kunt doen als de bommen vallen, we hebben hier geen schuilkelders."

Na de wapenstilstand van afgelopen nacht halen de meeste Palestijnen in Gaza opgelucht adem. Bij de gewelddadigheden tussen het Israëlische leger en de extremistische beweging Islamitische Jihad werden in de Palestijnse enclave volgens de Palestijnen in totaal 45 mensen gedood, onder wie 15 kinderen. Ook zijn er ruim 300 gewonden, tegenover zo'n 30 gewonden in Israël.

Een groot deel van de slachtoffers viel door Israëlische bombardementen, maar het lijkt erop dat een deel van de doden ook te wijten is aan verkeerd afgestelde raketten van Islamitische Jihad, de beweging die het doelwit was van de Israëlische aanvallen en waarvan twee commandanten en een aantal strijders werden gedood.