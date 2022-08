Senesi verlaat Feyenoord na drie jaar en vervolgt carrière bij Bournemouth

Senesi ontwikkelde zich in Rotterdam de afgelopen jaren dusdanig goed dat hij in juni zijn interlanddebuut maakte tijdens een oefenduel van Argentinië met Estland. Hij speelde 116 officiële wedstrijden voor Feyenoord en scoorde negen keer.

'Altijd thuis gevoeld'

"Afscheid nemen van Feyenoord doet me veel", vertelt Senesi op de Feyenoord-website. "Feyenoord was mijn eerste club in Europa en ik heb mij altijd erg thuis gevoeld in Rotterdam. Ik heb met de club en de supporters een mooie weg afgelegd en indrukwekkende tijden beleefd."

De Zuid-Amerikaan is na Tyrell Malacia (Manchester United) en Luis Sinisterra (Leeds United) de derde Feyenoorder die deze zomer naar de Premier League is vertrokken.