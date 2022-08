Drukke transferdag Feyenoord: Senesi naar Engeland, Lopez nieuwe linksback

Feyenoord heeft een drukke dag achter de rug op de transfermarkt. De Rotterdammers zagen centrale verdediger Marcos Senesi vertrekken naar Bournemouth, maar hengelden met Marcos Lopez een nieuwe linksback binnen. Die laatste komt over van de Amerikaanse voetbalclub San Jose Earthquakes en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2026. Daarmee heeft Feyenoord eindelijk de gewenste linksback binnen. Tegen Vitesse moest Marcus Pedersen nog als gelegenheidslinksback zijn opwachting maken. "Geweldig om in Europa voor deze mooie club en stad te mogen spelen", zegt de Peruaans international. "Dit is een grote stap in mijn carrière en een kans die ik met beide handen aan wil grijpen."

Marcos Lopez - Pro Shots

De 22-jarige Lopez is nog niet speelgerechtigd, zo meldt Feyenoord. De Peruaan is nog in afwachting van zijn werkvergunning, waardoor hij nog niet in actie mag komen. Senesi naar Premier League Marcos Senesi verlaat Feyenoord juist en vertrekt naar de Premier League. De centrale verdediger heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Bournemouth, dat afgelopen seizoen naar het hoogste niveau promoveerde. Senesi vloog zondag naar de Engelse kustplaats om de transfer af te ronden en ontbrak daardoor in de selectie van Feyenoord voor het competitieduel met Vitesse (2-5).

De 25-jarige Argentijn maakte drie jaar geleden voor zeven miljoen euro de overstap van San Lorenzo naar Feyenoord, dat nu meer dan het dubbele ontvangt voor Senesi. Senesi ontwikkelde zich in Rotterdam de afgelopen jaren dusdanig goed dat hij in juni zijn interlanddebuut maakte tijdens een oefenduel van Argentinië met Estland. Hij speelde 116 officiële wedstrijden voor Feyenoord en scoorde negen keer.

'Altijd thuis gevoeld' "Afscheid nemen van Feyenoord doet me veel", vertelt Senesi op de Feyenoord-website. "Feyenoord was mijn eerste club in Europa en ik heb mij altijd erg thuis gevoeld in Rotterdam. Ik heb met de club en de supporters een mooie weg afgelegd en indrukwekkende tijden beleefd." De Zuid-Amerikaan is na Tyrell Malacia (Manchester United) en Luis Sinisterra (Leeds United) de derde Feyenoorder die deze zomer naar de Premier League is vertrokken. Marcos Senesi maakte in het seizoen 2020/2021 twee fraaie doelpunten voor Feyenoord: