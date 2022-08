Nogmaals levenslang in moordzaak rond zwarte jogger Ahmaud Arbery

Een van de drie veroordeelden in de zaak-Ahmaud Arbery, de zwarte man die tijdens het joggen werd doodgeschoten in de Amerikaanse staat Georgia, heeft nogmaals levenslang gekregen. Het gaat om Travis McMichael, die in 2020 van dichtbij drie keer op Arbery schoot.

De 36-jarige dader werd begin dit jaar al tot levenslang veroordeeld voor moord, net als zijn 66-jarige vader Gregory McMichael. Ook buurman Roddie Bryan (52) kreeg toen een levenslange celstraf opgelegd in de zaak.

De veroordeling van vandaag voor de schutter - opgelegd door een federale rechtbank - is vanwege het plegen van een haatmisdrijf. Vader Gregory McMichael en buurman Roddie Bryan krijgen later vandaag nog hun straf te horen.

"Deze duivels hebben mijn hart onherstelbaar gebroken worden", zei de vader van het slachtoffer Arbery in de rechtbank. "Jullie haten zwarte mensen."

Achtervolging in pick-uptruck

Vader en zoon McMichael hebben toegegeven dat hun daad racistisch gemotiveerd was. Ze besloten Arbery in hun pick-uptruck te achtervolgen vanwege zijn "etniciteit en kleur". De gewapende mannen schakelden daarbij hun buurman Bryan in, die in zijn eigen auto de achtervolging inzette en dat filmde. Beelden van de schietpartij doken maanden later op internet op.

Het drietal verklaarde in de moordzaak dat ze het vermoeden hadden dat Arbery op de vlucht was, en dat hij mogelijk had ingebroken. Daarvoor ontbrak ieder bewijs: Arbery was in zijn sportkleren gaan joggen, deed niets wat niet mocht en had verder niks bij zich.

Arbery was 25 jaar toen hij werd doodgeschoten. De zaak wordt bij Black Lives Matter-protesten regelmatig aangehaald als voorbeeld van extreem, racistisch gemotiveerd geweld tegen zwarte burgers.