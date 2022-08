Bestuur Zaporizja wil referendum over aansluiting bij Rusland

Het pro-Russische bestuur van de Oekraïense regio Zaporizja wil over een paar weken een referendum organiseren over aansluiting bij Rusland. Volgens het Russische staatspersbureau Ria Novosti heeft het bestuur vandaag een decreet ondertekend dat zo'n volksraadpleging mogelijk moet maken.

Het zuidelijke deel van de regio Zaporizja, met onder meer de stad Melitopol en de Zaporizja-kerncentrale, is al maanden in handen van de Russen. Pro-Russische militaire bestuurders maken er de dienst uit. Dat zij uit zijn op annexatie door Rusland is al langer bekend, maar het is voor het eerst dat ze daar een concrete toezegging voor hebben gedaan.

In een verklaring zeggen de bestuurders dat ze met Rusland "één volk" zijn. Naar verwachting organiseert het bestuur van Zaporizja het referendum op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou, op 11 september, al is dat nog niet officieel door de autoriteiten bevestigd.

Waarschuwing

Gisteren waarschuwde de Oekraïense president Zelensky nog voor de referenda die Rusland van plan is te organiseren. "Als de bezetters doorgaan met het organiseren van pseudoreferenda, dan kunnen ze gesprekken met Oekraïne en de vrije wereld vergeten", zei hij.

Zelensky herhaalde in een videotoespraak dat Oekraïne geen grondgebied aan Rusland zal afstaan. "We zullen niets opgeven wat van ons is."

Een Kremlinwoordvoerder zegt vandaag in een reactie op de woorden van Zelensky dat de Oekraïense president niet gaat over het organiseren van referenda in de gebieden die door Rusland zijn bezet. "We moeten ons tot de inwoners wenden, en hun vragen waarom zij niet meer bij Oekraïne willen horen."