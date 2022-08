Balende Lavreysen verdedigt EK-titel niet op gevaarlijkere, kortere baan in München

Harrie Lavreysen is regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen op het koningsnummer van het baanwielrennen, de individuele sprint. Maar die laatste titel raakt hij komende week kwijt. Of beter gezegd: staat hij uit eigen beweging af.

Lavreysen heeft besloten bij de EK in München alleen de teamsprint te rijden en niet op de individuele onderdelen uit te komen en dat heeft een bijzondere reden: de baan is korter dan normaal.

"Baanwielrennen is bijna altijd op een 250-meterbaan", legt de 25-jarige Lavreysen uit. "Nu bij de EK is er voor ons een pop-upbaan gebouwd, omdat ze per se het baanwielrennen ook in München wilden hebben. En dat is een 200-meterbaan, 50 meter korter dan normaal."

Dat past niet in de voorbereiding van Lavreysen op het hoofddoel van dit jaar: de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines, vlak bij Parijs. "Ik had graag m'n Europese sprinttitel verdedigd, maar de kans op valpartijen is iets groter. Het is natuurlijk een krappere bocht, we kunnen niet de topsnelheden halen die we normaal halen."