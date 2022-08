PSV klaar voor 'finale' tegen Monaco: 'Champions League-niveau wordt gevraagd'

PSV speelt dinsdagavond pas de vierde wedstrijd van het seizoen, maar om het belang van de return tegen AS Monaco te onderstrepen haalde Ruud van Nistelrooij maar gelijk een van de grootste clichés in de voetbalwereld van stal: het treffen heet "een finale" te zijn. Wat na het duel in de derde voorronde van de Champions League komt, hoeft Van Nistelrooij nog even niet te weten. De trainer vraagt volledige focus op een van de belangrijkste duels van het jaar. Nu al. De uitgangspositie is duidelijk na de 1-1 in de heenwedstrijd in Monaco. Winnen is de opdracht voor PSV. Van Nistelrooij, die al even meedraait in het voetbalwereldje: "De lessen die we hebben getrokken uit de heenwedstrijd nemen we mee. Het zijn de details die de doorslag geven." 'Zeer gebrand' Getrokken lessen, doorslaggevende details, een finale, het zijn termen die vaker langskomen vlak voor de grote wedstrijden. Het belangrijkste zal zijn hoe de spelers en de verse hoofdtrainer omgaan met de druk van een alles-of-niets-wedstrijd. "De jongens zijn zeer gemotiveerd", zegt Van Nistelrooij, die veel verantwoordelijkheid bij zijn spelers legt. "We hebben ervaren spelers op het veld staan, die het met elkaar gaan regelen. Ze kunnen met hun ervaring veel oplossen, en waar nodig springen wij bij."

En ja, het zal beter moeten dan in de eerste wedstrijd. "We zullen ons op alle vlakken moet voorbereiden op Champions League-niveau, want dat is wat morgen gevraagd wordt." In hoeverre heeft Van Nistelrooij het ideale basiselftal voor het seizoen al in zijn hoofd? Zonder aarzeling: "Volledig." Een van die basisspelers is Ibrahim Sangaré, die zaterdag rust kreeg tegen Emmen wegens licht blessureleed. 'Legende Van Nistelrooij' Zondag werd bekend dat de gewilde verdedigende middenvelder heeft bijgetekend in Eindhoven tot 2027. Of hij die nieuwe verbintenis ook helemaal uitdient, is een andere vraag. "Garanderen kan ik niets, maar het nieuwe contract zegt genoeg", zegt Sangaré lachend. Na bijna twee maanden onder zijn nieuwe trainer ziet de Ivoriaan nog geen grote verschillen met zijn oude trainer Roger Schmidt. "Ze zijn min of meer hetzelfde, het zijn twee trainers waar ik veel van leer. Ik heb een goede verstandhouding met beide trainers en het is mooi met een legende als Van Nistelrooij te mogen werken."

