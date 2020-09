Ackermann raakt leiderstrui Tirreno-Adriatico kwijt aan Woods

De langste van acht etappes in de Italiaanse koers Tirreno-Adriatico is gewonnen door Michael Woods. De Canadees bleef na 217 kilometer van Follonica naar Saturnia de Pool Rafal Majka net voor. Wilco Kelderman finishte enkele seconden later als derde.

De renners moesten twee keer de Poggio Murella over, een korte klim met een stijging van 7,5 procent met een uitschieter van 21 procent. Bij de tweede keer, op zo'n tien kilometer van de finish, werden de overblijvers van een al vroeg ontstane kopgroep van acht man, met onder anderen Pascal Eenkhoorn, ingelijfd.

Woods (EF) ging kort voor de top in de aanval en kreeg Majka (Bora) met zich mee. Die moest in de slotkilometer echter passen.

Blauwe trui

De Duitser Pascal Ackermann, die de eerste twee etappes van de Tirreno-Adriatico won, is door de overwinning van Woods zijn blauwe leiderstrui kwijtgeraakt.

Kelderman is met zijn derde plek ook meteen de beste Nederlander geworden in de koers, hij staat in het algemeen klassement op de derde plaats, 26 seconden achter Woods.