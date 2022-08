Raketaanvallen ver van front Oekraïne maken steeds meer burgerslachtoffers

De NOS analyseerde videobeelden van ruim 150 raket- en artillerieaanvallen op Oekraïens grondgebied. In 94 daarvan werd net als in Vinnytsja een burgerdoel geraakt, zoals een woonflat, school of winkelcentrum. Vaak aan het front, maar regelmatig ook tientallen kilometers ervandaan. Zeven van die aanvallen vonden plaats op meer dan 100 kilometer van de dichtstbijzijnde frontlinie, allemaal uitgevoerd door Rusland.

De 4-jarige Liza was een van de 26 dodelijke slachtoffers van een kruisraket die op 14 juli insloeg in Vinnytsja. Een druk winkelcentrum werd geraakt, zo'n 380 kilometer van het front. Ruim 200 mensen raakten gewond. Het is een voorbeeld van ogenschijnlijk willekeurig bruut geweld, gericht op burgers, ver weg van het dagelijkse oorlogsgeweld.

Donderdag 14 juli. Een meisje met mintgroene schoentjes duwt lachend naar de camera een kinderwagen voort. Het is op zichzelf een weinig opmerkelijke video, zoals miljoenen ouders die van hun kleuters maken. Toch gingen juist deze beelden van eerder die dag via sociale media de wereld over. Ernaast: een foto met diezelfde mintgroene schoentjes, tussen de brokstukken, bewegingloos.

In april vielen er 8 doden bij inslagen op burgerdoelen op meer dan 100 kilometer van het front. In juni waren dat er 22, en in juli ging het om 47 doden. Ook het aantal gewonden bij dit soort incidenten neemt toe: van 21 in april, naar 67 in juni en 240 in juli. De werkelijke aantallen liggen mogelijk nog hoger.

Recente berichtgeving in de media suggereert een toename van raketinslagen ver van het front. Toch waren er eerder in de oorlog niet minder dan nu. Maar er is een belangrijk verschil: ze worden steeds dodelijker.

In mei en begin juni was het ver van het front relatief rustig. "Waarschijnlijk door hergroeperingen aan Russische zijde", zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. Bovendien was Rusland in die maanden vooral druk met het beschieten van westerse wapensystemen die Oekraïne binnenstroomden. "Dat had prioriteit."

In andere gevallen zal het om een 'foutje' gaan. "We zien dat de nauwkeurigheid van aanvallen steeds verder afneemt", stelt De Kruif. De precisiewapens van de Russen zouden inmiddels grotendeels op zijn. "Toch lijkt dat voor Rusland geen aanleiding om anders met beschietingen om te gaan. De kans dat daar dan burgers bij worden geraakt, is aanzienlijk groter."

Verantwoording

Voor dit verhaal bekeek de OSINT-redactie van de NOS beelden van ruim 500 incidenten in Oekraïne. Dat is niet het hele plaatje: aan het front slaan talloze raketten en granaten in. Echter: hoe verder van het front, hoe opmerkelijker en hoe meer publiciteit incidenten krijgen op socialemediaplatformen en in de traditionele media. Bij inslagen op grote afstand, bijvoorbeeld op meer dan 100 kilometer van het front, is de kans op ontbrekende incidenten dus erg klein.

We categoriseerden de incidenten onder meer op het type aanval (is er sprake van een raket- of artilleriebeschieting of niet) en de aard van het incident (is er een burgerdoel geraakt of niet). Hiervoor is de best beschikbare informatie gebruikt, zoals verschillende videobeelden en berichten die online rondgingen, berichtgeving in de media, en andere openbare bronnen. Bij sommige incidenten was een categorie niet met volledige zekerheid vast te stellen en gaat het om hoge mate van waarschijnlijkheid. Wanneer ook daar te weinig informatie voor beschikbaar was, is het incident uitgesloten uit de analyse.

Dit leverde 150 raket- of artilleriebeschieting op. Van al die incidenten heeft de NOS geautomatiseerd berekend op welke afstand van het front de raketaanvallen plaatsvonden. Dit gebeurde aan de hand van de actuele frontlinie op de dag van de aanval. Op veel locaties was de afstand tot het front in (bijvoorbeeld) maart namelijk anders dan in juli. Om dit te ondervangen, is voor elk individueel incident de afstand tot de destijds geldende frontlinie berekend.

In enkele gevallen kan een doel als zowel civiel als militair gezien worden, zoals bruggen en viaducten. Als zo'n doel duidelijk nog door burgers werd gebruikt op het moment van inslag, hebben wij dat als burgerdoel gecategoriseerd. Het internationaal recht ziet een burgerdoel waar militaire activiteiten plaatsvinden nog steeds als burgerdoel. Woonwijken en ziekenhuizen bestempelden we in alle gevallen als civiel doel, omdat niet is vast te stellen of er burgers aanwezig waren of niet. Bovendien is de kans op burgerslachtoffers groot in woonwijken, ook als er legitieme militaire doelen zijn gevestigd.

In sommige gevallen kan een ogenschijnlijk civiel doel in de praktijk een militair doel zijn geweest. Bijvoorbeeld als in een school of een ziekenhuis een militaire basis is gevestigd; iets waar beide kampen van beschuldigd worden. Overigens gaat het in zo'n geval om een (mogelijke) schending van het oorlogsrecht aan beide zijden: het gebruik van een civiel object voor militaire doeleinden (als daar nog burgers aanwezig zijn) is niet toegestaan, net als het bestoken van een burgerdoel (ongeacht aanwezigheid van militaire bewegingen).

Het is niet volledig uit te sluiten dat in enkele gevallen omgekomen militairen zijn meegenomen in de tellingen van het aantal slachtoffers, al is dit bij de meeste van deze incidenten onwaarschijnlijk.