Twee uit huis geplaatste kinderen van toeslagenouders weer thuis

Wat gebeurde er precies in de toeslagenaffaire? NOS op 3 legt het uit in deze video:

Het team staat op dit moment 140 gedupeerde ouders bij. Projectleider Peeters zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat het werk vooral bestaat uit ouders helpen de controle terug te geven over het proces rondom de uithuisplaatsing. Zij hebben door de toeslagenaffaire lange tijd veel stress ervaren, stelt ze. Hierdoor loopt de samenwerking met gemeente en jeugdbeschermers regelmatig niet meer soepel.

Weer in gesprek

De twee kinderen die nu weer thuis wonen, zijn volgens de Volkskrant 12 en 16 jaar. Bij de 12-jarige jongen zou de begeleiding van zijn moeder door het ondersteuningsteam hebben bijgedragen aan de terugkeer naar huis. De Jeugdbescherming oordeelde bij de rechter positief over de terugplaatsing. De 16-jarige zat al in het proces van terugplaatsing tijdens de oprichting van het hulpteam.

Haar team begeleidt sinds april toeslagenouders met uit huis geplaatste kinderen. Het team werd opgezet nadat vorig jaar uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) was gebleken dat veel gedupeerde ouders daarmee te maken hadden gekregen.

Twee kinderen van toeslagenouders die uit huis waren geplaatst, zijn onder begeleiding van het zogeheten ondersteuningsteam naar huis gegaan. Het is voor het eerst dat dit na bemiddeling van dit team lukt, bevestigt Judith Peeters, projectleider bij het ondersteuningsteam, na berichtgeving in de Volkskrant .

De begeleiders laten de ouders hun verhaal doen en gaan na wat zij willen. Lang niet alle ouders vragen volgens Peeters direct om terugplaatsing van een kind. "Heel vaak gaat het over het herstellen van contact." Bovendien willen sommige ouders juist dat hun kind nog even in een pleeggezin blijft, zodat zij eerst aan zichzelf kunnen werken.

Ook probeert het ondersteuningsteam ouders, gemeente, jeugdbeschermers en andere partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. "Dan kan dat dus leiden tot de terugplaatsing van een kind", zegt Peeters.

Sinds 2015 zijn 1675 kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst, bleek eerder uit cijfers van het CBS. Dat is iets minder dan 3 procent van de in totaal 60.000 kinderen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire. Van de 1675 uithuisgeplaatste kinderen woonden er eind vorig jaar 555 nog steeds niet thuis.