Nederlander (50) omgekomen door val van berg in Oostenrijk

Een Nederlandse man (50) is in de Oostenrijkse deelstaat Tirol omgekomen na een val tijdens een bergwandeling. Volgens de Oostenrijkse omroep ORF viel hij zaterdag zo'n 80 tot 100 meter naar beneden in de omgeving van de plaats Gschnitz, niet ver van de Italiaanse grens.

De bergreddingsdienst zette twaalf mensen, vier speurhonden, een drone en een politiehelikopter in bij de zoektocht naar het slachtoffer. Gistermiddag werd het lichaam van de Nederlander bereikt.

De voorbije weken zijn zeker vier Nederlanders omgekomen bij bergwandelingen. Nog afgelopen donderdag overleed een Nederlands echtpaar in Zuid-Frankrijk. Dat gebeurde in rotsachtig gebied bij het plaatsje Rosières in de regio Ardèche.