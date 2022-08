Vanavond op tv: De rol van Taiwan in de chipindustrie • Hoe gaat het 2 jaar later in Belarus?

Er is een wereldwijd tekort aan computerchips. In Europa en Nederland zijn deze nodig voor onder meer onze telefoons, laptops, auto's en de zorgsector. De grootste product van de geavanceerde chips is Taiwan, waar de grootste chipfabrikant ter wereld staat.

Twee jaar na de demonstraties in Belarus

Twee jaar geleden gingen mensen in Belarus de straat op omdat president Aleksandr Loekasjenko de verkiezingen had gemanipuleerd: hij had zijn belangrijkste opponenten opgesloten. Dagenlang protesteerden duizenden Wit-Russen tegen de 67-jarige president. Tijdens de demonstraties werd een groot aantal bloggers, journalisten en activisten opgepakt en veroordeeld. Een van hen was Ihor Losik, die via Telegram een nieuwskanaal beheerde. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel.

Nieuwsuur sprak Ihors vrouw, Daria Losik, over de afgelopen twee jaar.