Formule 1-team Alpine baalt van niet loyale Piastri: 'Miljoenen in hem geïnvesteerd'

Oscar Piastri zou volgend seizoen de nieuwe coureur worden in het Formule 1-team van Alpine, waar hij momenteel reserverijder is. De 21-jarige Australiër dacht daar zelf echter anders over en ontkende zijn contract te hebben verlengd.

Teambaas Otmar Szafnauer reageert teleurgesteld op de uitspraken van Piastri. "Ik had meer loyaliteit verwacht", laat hij Spaanse media weten.

"We hebben miljoenen euro's in hem geïnvesteerd en hem zijn eerste meters in een Formule 1-auto laten maken. Dus ik snap echt niet waarom hij naar een ander team wil. Ik ben in 1989 in de Formule 1 begonnen en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het draait hier om de integriteit van een persoon. Zoiets doe je gewoon niet."

Vervanger van Alonso

Piastri won in december de titel in de Formule 2. Een jaar daarvoor verzekerde hij zich van de eindzege in de Formule 3. Komend seizoen zou hij de plaats van de vertrekkende Fernando Alonso innemen. Dat was ook wat Alpine communiceerde, maar Piastri zei dat de claim in het persbericht niet klopte.

Hij lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een overgang naar McLaren. "Maar we hebben een contract met Piastri, dat hij in november heeft getekend", benadrukt Szafnauer. "We hebben met onze advocaten gesproken en zij zeggen dat het een bindend contract is."