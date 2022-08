Gesteggel voorbij: Cillessen tekent voor drie jaar bij oude liefde NEC

Technisch directeur Ted van Leeuwen liet zondag weten dat de transferovereenkomst getekend is, maar dat er nog een geschil was tussen de zaakwaarnemer van Cillessen en Valencia.

Afgelopen week leek de transfer al in kannen en kruiken te zijn . De uitnodigingen voor de presentatie waren al aan de media verstuurd, maar werden op het laatste moment weer ingetrokken.

Na dagen van afwachten en uitstellen heeft NEC eindelijk Jasper Cillessen kunnen presenteren als nieuwste aanwinst. De doelman komt over van Valencia en tekent in Nijmegen een contract voor drie seizoenen.

De 33-jarige Cillessen speelde jarenlang in de jeugd van NEC en maakte daar ook zijn debuut in het eerste elftal. Na één seizoen maakte hij al de overstap naar Ajax.

In vijf seizoenen groeide Cillessen uit tot eerste doelman van de Amsterdammers én het Nederlands elftal. In de zomer van 2016 maakte hij een droomtransfer naar FC Barcelona, waar hij vooral reservedoelman was achter Marc-André ter Stegen.

Van Barcelona naar Valencia

In de jacht op meer speelminuten verruilde Cillessen na drie seizoenen en vijf gespeelde competitiewedstrijden Barcelona voor Valencia. In de afgelopen drie seizoenen was hij ook daar, mede voor verschillende blessures, nooit helemaal onbetwist basisspeler.

Valencia wilde graag afscheid nemen van de 63-voudig international om zo ruimte te maken in het budget van de club. Cillessen behoorde tot de grootverdieners van Valencia.

Met de terugkeer naar NEC hoopt Cillessen zich ook nadrukkelijk in de kijker te spelen bij bondscoach Louis van Gaal, met het oog op het WK, dat in november van start gaat.

Technisch directeur Ted van Leeuwen legde afgelopen zondag uit waarom het zo lang duurde voordat Cillessen daadwerkelijk speler van NEC was: