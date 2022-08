Zwarte zaterdag, zondag én maandag? Drukker dan ooit op Europese wegen

"Nederlanders gaan er massaal op uit met de auto", zegt ze. Dat betekent ook drukte bij de ANWB-alarmcentrale, want daar krijgen medewerkers "ontzettend veel" telefoontjes van Nederlanders met pech in binnen- en buitenland.

Het was niet eerder zo druk op de Europese wegen als tijdens deze zomervakantie. Ook buiten de zwarte zaterdagen stonden er veel files, bevestigt de ANWB na berichtgeving in het AD . "Vakantiegangers proberen hun vertrek te spreiden", zegt een woordvoerder. "Voorheen vertrokken de meesten altijd op zaterdag."

Ook het warme weer in Europa speelt een rol bij de pechgevallen. "Het is ontzettend warm en daar hebben auto's onder te lijden. We benadrukken dan ook: geef je auto wat extra aandacht voor vertrek. Check de bandenspanning en het oliepeil bijvoorbeeld."

Half juli verwachtte het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen al dat extra veel Nederlanders dit jaar op vakantie zouden gaan in Europa, om de twee 'verloren' coronajaren in te halen. 77 procent van de Nederlanders had toen een vakantie geboekt voor dit jaar, of had het plan om nog te gaan. ook de mensen die toen nog moesten boeken, overwogen veelal om naar een Europese bestemming te reizen.

Ook de ANWB zei vorige maand signalen te zien dat deze zomer flink meer mensen op vakantie gaan in Europa dan voor de coronacrisis. "Dit jaar gaat de drukte van 2019 zeker halen." De verkeersorganisatie zag een stijging van 30 procent in de aanvraag van het aantal tolbadges voor Frankrijk ten opzichte van 2019. Internationale rijbewijzen voor buiten Europa werden daarentegen veel minder aangevraagd.