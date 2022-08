Fragiel staakt-het-vuren Gaza houdt stand, ondanks late beschietingen

De broze wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse groepering Islamitische Jihad in Gaza houdt vooralsnog stand. Het staakt-het-vuren ging gisteravond officieel om 22.30 uur Nederlandse tijd in, maar tot vlak na dat tijdstip waren er nog hevige beschietingen. Daarna werd het rustig.

Daarmee zijn de drie dagen van Israëlische bombardementen en raketbeschietingen door Islamitische Jihad tot een eind gekomen. Aan de Palestijnse zijde werden de grootste verliezen geïncasseerd.

Burgerslachtoffers

Volgens de lokale autoriteiten in Gaza hebben de luchtaanvallen door het Israëlische leger ruim veertig levens geëist. Onder meer twee hooggeplaatste commandanten van de militante groepering, die Israël en de EU zien als terreurorganisatie, zijn gedood. Bijna de helft van de slachtoffers waren volgens de Palestijnse autoriteiten burgers, vijftien van hen waren kinderen. Ook wordt er gesproken van ruim 300 gewonden. Daarnaast is er wederom grote schade in de dichtbevolkte Gazastrook.

Israël zegt dat het de afgesloten Palestijnse enclave deels zal openen voor humanitaire hulp. Het kustgebied met ruim 2 miljoen inwoners is sinds Hamas in 2007 aan macht is gekomen grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Hamas hield zich afzijdig van de gevechten.

Gewonden in Israël

Het leger van Israël zegt dat een deel van de Palestijnse slachtoffers het gevolg is van mislukte raketaanvallen door Islamitische Jihad.

Drie Israëliërs raakten gewond door granaatscherven als gevolg van de lancering van deze in elkaar geknutselde raketten. Nog eens zo'n dertig Israëliërs raakten volgens de ambulancediensten lichtgewond, zonder dat daarbij de oorzaak werd vermeld. In diverse Israëlische steden brachten inwoners de afgelopen dagen deels door in schuilkelders.