Twee titels op één dag voor Kyrgios in Washington: 'Ongelooflijke transformatie'

Twee tennistitels op één dag, Nick Kyrgios flikte het bij het Citi Open in Washington. De 27-jarige Australiër versloeg in de finale van het enkelspel Yoshihito Nishioka en in het dubbelspel was hij samen met Jack Sock te sterk voor Ivan Dodig en Austin Krajicek.

Voor Kyrgios, die vorige maand de finale van Wimbledon verloor van Novak Djokovic, was het zijn eerste ATP-titel in drie jaar tijd. Het is niet voor het eerst dat hij het toernooi in Washington won, dat deed hij ook al in 2019.

"Het doet me veel om hier terug te zijn en weer een titel te pakken", zei Kyrgios nadat hij in de finale met 6-4 en 6-3 te sterk was geweest voor de Japanner Nishioka.

Sprong op ranglijst

De zege op het Citi Open zorgt ook voor een sprong op de wereldranglijst voor de Australiër. Hij klimt van plaats 63 naar 37. "Als je ziet waar ik me vorig jaar bevond en hoe het nu gaat, dat is een ongelooflijke transformatie", doelt Kyrgios op een periode waarin hij eenzaam en depressief was en zelfmoordgedachten had.

"Ik heb heel diep gezeten. Maar ik heb kracht getoond door door te vechten, die moeilijke tijden te overwinnen en door nu een toernooi als dit te winnen. Wat een geweldige dag."