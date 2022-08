Zeker vier gewonden bij brand Velp

In het Gelderse Velp woedt sinds 06.00 uur een grote brand in een woning. In het hoekhuis wonen arbeidsmigranten, meldt de brandweer, voornamelijk uit Polen. Vier bewoners raakten gewond.

Een man sprong kort na het uitbreken van de brand uit het raam. Hij brak daarbij zijn been. Hoe het met de andere gewonden gaat, is niet bekend.

Twee daken zijn volledig verwoest. Rond 07.30 uur was het vuur onder controle, maar vanwege de hitte en instortingsgevaar kan niemand het pand in, meldt Omroep Gelderland. Daarom is het onduidelijk of er nog mensen in het huis waren achtergebleven. Op het adres staan volgens de brandweer dertien mensen ingeschreven.

Verschillende woningen naast het pand zijn ontruimd. Daarbij is iedereen op tijd en zonder problemen naar buiten gekomen.