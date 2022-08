De brand brak uit rond 06.00 uur en was anderhalf uur later onder controle. In het pand staan dertien bewoners ingeschreven, voornamelijk mensen uit Polen. Vanwege de hitte binnen en mogelijk instortingsgevaar kan de brandweer nog niet naar binnen, waardoor nog onduidelijk is of er mensen in het huis zijn achtergebleven.

Verschillende woningen naast het pand zijn ontruimd. Daarbij is iedereen op tijd en zonder problemen naar buiten gekomen, meldt Omroep Gelderland.