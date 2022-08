Vier gewonden bij brand in Velp, mogelijk gasbarbecue ontploft

De brand brak uit rond 06.00 uur en was halverwege de ochtend uit. Er is niemand meer in het pand, zegt verslaggever Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland op NPO Radio 1.

In Velp bij Arnhem heeft een grote brand gewoed in een woning voor arbeidsmigranten. Vier mensen konden op tijd het pand uitvluchten, maar liepen daarbij wel verwondingen op.

In het pand staan dertien bewoners ingeschreven, voornamelijk mensen uit Polen. "We horen verhalen dat hier wel eens dertig tot vijftig mensen binnen zijn", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Gelderland. "Maar die zijn er nu echt niet. Het is ook vakantietijd."

Volgens een woordvoerder van gemeente kunnen er in de praktijk meer mensen verblijven dan de officieel geregistreerde bewoners. "Als mensen er maar een paar maanden wonen, hoeven ze niet ingeschreven te staan. De laatste afspraak is dat er 39 personen mogen verblijven."

Vanwege de hitte binnen en mogelijk instortingsgevaar kan de brandweer nog niet naar binnen. Uit een eerste scan vanuit de hoogwerker bleek dat op de eerste verdieping geen slachtoffers zijn.

Verschillende woningen naast het pand zijn ontruimd. Daarbij is iedereen op tijd en zonder problemen naar buiten gekomen, schrijft de regionale omroep.

Corona-uitbraak

De woning is een paar jaar geleden al eens in het nieuws geweest. Op basis van beelden lijkt het te gaan om hetzelfde pand waar twee jaar geleden een corona-uitbraak was.

Toen werden 28 arbeidsmigranten in isolatie geplaatst, omdat de meeste besmet waren. Ze werden onder politiebegeleiding met bussen overgeplaatst naar een schip in Arnhem.

"Deze plek stond vroeger bekend als het zogenoemde Polenhotel", zegt Sommerdijk. "Er zijn veel incidenten geweest: er is een keer een molotovcocktail naar binnen gegooid in 2014." Ook ervaren buurtbewoners regelmatig overlast van de arbeidsmigranten.