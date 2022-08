Wekdienst 8/8: Oud-profvoetballer Mendes da Silva voorgeleid • 'No Border Camp' in Rotterdam

Eerst het weer: Op veel plaatsen is het zonnig, alleen het noorden heeft te maken met wolkenvelden vanaf zee. De temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden. De komende dagen is het op wat sluierbewolking na zonnig. Donderdag ligt de middagtemperatuur rond 31 graden bij een matige oostenwind.

De kerncentrale is sinds maart in Russische handen. Oekraïne zegt dat Rusland achter de beschietingen zit. De Russen zeggen juist dat Oekraïne de centrale met rakketten heeft bestookt. Het IAEA vreest voor een kernramp als de beschietingen doorgaan.

Opnieuw is de Oekraïense kerncentrale Zaporizja beschoten . Het internationale atoomagentschap IAEA had juist gewaarschuwd om te stoppen met de beschietingen. Bij de aanval raakte een medewerker van de kerncentrale gewond en werden drie stralingsmeters beschadigd.

En dan nog even dit:

200.000 Oekraïners moeten voor de winter de Donbas-regio verlaten, zei president Zelensky vorige week. Het wordt er te gevaarlijk en het gas is op.

Duizenden inwoners hebben inmiddels een van de speciale evacuatietreinen gepakt. Maar niet iedereen wil weg. Eén van hen is de 66-jarige Stepan, die in een klein dorpje in de Donbas woont. Hij zegt te blijven om te vechten of te sterven.