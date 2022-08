Hamstra beleeft drukste transferzomer sinds tijden bij Ajax: 'Moet geen patroon zijn'

Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar kregen deze zomer de kans om zich te bewijzen als geschikt duo om het technisch beleid van Ajax te bepalen. Of ze daarin geslaagd zijn, weten we aan het einde van het seizoen, maar één ding is zeker: het werd de drukste transferzomer sinds tijden.

"In dat opzicht is het een behoorlijk drukke window geweest. Gelukkig hebben we adequaat kunnen handelen."

"Dit is een window waar acht, negen spelers weggegaan zijn. Dat is niet normaal bij Ajax. Daar moet je dan adequaat op handelen. Als dit een patroon wordt dan is het een ander verhaal. Maar dit is gewoon een window die zo loopt", legt Hamstra uit.

"Nee, daar gaan we niet vanuit, dat is niet de bedoeling. In dat opzicht is het beleid niet anders dan anders en zullen we het net zo doen zoals we het de afgelopen jaren gedaan hebben."

De eerste officiële duels, met PSV in de Johan Cruijff Schaal en Fortuna Sittard in de eredivisie, maakten duidelijk dat Ajax voorin vooral luxeproblemen heeft. Achterin bleken de Amsterdammers kwetsbaar. Heeft Ajax zich niet verkeken op de sterkte van de achterhoede?

En Perr Schuurs? "Perr wil graag meer spelen en hij speelt vandaag. We weten allemaal de kwaliteiten van Perr. Iedereen is hartstikke tevreden over hem. Op dit moment hebben we hem hartstikke nodig."

"Op dit moment zijn we vooral aan het kijken naar jongens die iets minder perspectief hebben en die een volgende stap kunnen maken. De window is natuurlijk nog niet helemaal voorbij, maar ik verwacht vooral nog uitgaande transfers."

"Bassey was er vorige week nog niet bij. We hebben ook gezegd dat we nog een verdediger tekortkomen, dus die (Sánchez red.) is onderweg. Dat hebben we ook wel gezien. Aan de andere kant heb je dan zeven goede verdedigers. Dus het is niet zo dat er al na een week een stop in de dijk moet."

Geen rugnummer Ihattaren

Deze week werden de rugnummers bekend gemaakt bij Ajax en een opvallende naam die ontbrak was Mohamed Ihattaren. De middenvelder keerde afgelopen week na een onrustige periode terug op het trainingsveld, maar het is nog niet duidelijk hoe zijn toekomst er nu uitziet bij Ajax.

"Volgens mij zijn we heel duidelijk geweest in het statement deze week. Hij is individueel weer begonnen en we gaan deze week kijken hoe dat een vervolg krijgt."

"We zitten deze week met Mo zelf. Dat is een open gesprek en daarin gaan we kijken hoe we samen verder gaan."