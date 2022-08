Woningen ontruimd vanwege brand en gaslek in snackbar Wolvega

Tien woningen en een deel van een ouderencomplex in het Friese Wolvega zijn vannacht ontruimd geweest vanwege een brand en een gaslek in een nabijgelegen snackbar. De bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis.

De brand brak uit rond 23.00 uur gisteravond. Rond 01.00 uur leek de brandweer het vuur onder controle te hebben. Door de brand ontstond een gaslek, en laaide het vuur later weer op. De vlammen sloegen over naar een ander pand.

Volgens de brandweer was er sprake van explosiegevaar en grootschalige rookontwikkeling. Daarop werd besloten tot ontruiming van gebouwen in de buurt. Rond 05.00 uur was de brand voor een tweede maal onder controle en konden de bewoners terug naar huis.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Toen de brand uitbrak was er niemand meer in de snackbar aanwezig.