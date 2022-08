'Wat Barcelona met Frenkie doet is onbegrijpelijk, ze zijn het spoor bijster'

Hele uitzending In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst de voetbalweek door met dit keer Pierre van Hooijdonk, Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart aan tafel. Bekijk hier de hele aflevering.

Barcelona kampte een jaar geleden nog met een schuld van 1,4 miljard euro. "Toch geven ze deze zomer 150 miljoen uit aan transfersommen en zelf verkopen ze slechts voor 28 miljoen aan spelers. Dus er moet weer heel veel geld bij en daarom willen ze van Frenkie af", legt Vermeulen uit. Bij de supporters is de Nederlandse middenvelder nog altijd zeer populair. Zondagavond bij de laatste oefenwedstrijd van FC Barcelona tegen het Mexicaanse Pumas (6-0 zege) werden alle spelers één voor één voorgesteld. Het publiek reageerde enthousiast toen De Jong het veld in Camp Nou betrad.

De Jong mocht aan het begin van de tweede helft invallen. Barcelona stond op dat moment al met 4-0 voor, onder meer dankzij een treffer en twee assists van aanwinst Robert Lewandowski. De Jong begon getergd aan zijn invalbeurt en wilde zich duidelijk laten zien. Hij leidde de 5-0 van Pierre-Emerick Aubameyang in en stak even later met de bal aan de voet het hele veld over. In de slotfase bepaalde de middenvelder de eindstand op 6-0. Hij veroverde de bal op de helft van Pumas en rondde zelf af. 'Ze verkopen de club aan de duivel' Volgens Vermeulen zet Laporta de toekomst van Barcelona op het spel, door een voorschot te nemen op latere inkomsten en nu al veel geld uit te geven. "Ze hebben 700 miljoen binnengehaald. Hoe doen ze dat? Ze verkopen de club aan de duivel."

De Jong oogde verre van opgewekt bij de oefenwedstrijd tussen Barcelona en Pumas - ANP

Barcelona heeft 25 procent van de televisierechten voor de komende 25 jaar alvast verkocht, evenals de helft van de clubmerchandise. "Laporta neemt heel veel risico en dat moet je nooit doen. Zelf is hij weg over een paar jaar, en dan hebben zijn opvolgers er heel lang last van." In coronatijd kwam De Jong het financieel zwalkende Barcelona tegemoet door tijdelijk genoegen te nemen met een lager salaris. Afgesproken werd dat het bedrag in de komende jaren uitbetaald zal worden. "Inclusief bonussen gaat hij 100 miljoen euro verdienen, als Frenkie zijn poot stijf houdt", weet Vermeulen.

Het salaris van Frenkie de Jong bij Barcelona. Hij kwam in coronatijd met de club overeen dat vele miljoenen pas enkele jaren later uitbetaald zullen worden. - NOS