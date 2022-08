Kerncentrale Zaporizja weer beschoten ondanks waarschuwing atoomwaakhond

Volgens Energoatom leidt de beschadiging van de stralingsmeters tot gevaarlijke situaties: "Het tijdig detecteren en reageren op een toename van straling of een lekkage van straling uit de gebruikte kernbrandstof, is momenteel onmogelijk." Een kernramp is op wonderbaarlijke wijze voorkomen, zegt Energoatom, maar "wonderen blijven zich niet voltrekken".

De kerncentrale is sinds maart in Russische handen. Oekraïne zegt dat Rusland achter de beschietingen zit. Vlak voor de aanval van afgelopen dag, namen de bezettende Russische militairen hun toevlucht tot bunkers, aldus Energoatom. De Russen ontkennen dat en menen dat Oekraïne de centrale met raketten bestookt heeft.

Vrijdag raakten bij beschietingen al stroomkabels van de kerncentrale beschadigd. Dat was aanleiding voor atoomwaakhond IAEA om zich fel uit te spreken tegen de beschietingen. Het IAEA zei niet of het Rusland of Oekraïne verantwoordelijk houdt voor de beschietingen. Wel is er volgens directeur-generaal Grossi "een reëel gevaar" op een kernramp als de beschietingen blijven aanhouden, met potentiële gevolgen voor Oekraïne en omringende landen.

De Oekraïense president Zelensky spreekt van "nucleair terrorisme" van de kant van Rusland. "Geen land ter wereld zou zich veilig voelen als een terroristische staat een kerncentrale beschiet", aldus Zelensky in een tv-toespraak op zondagavond.

'Aanval is zelfmoord'

VN-baas Guterres wil dat internationale inspecteurs toegang krijgen tot de kerncentrale. "We steunen het IAEA volledig bij al hun inspanningen om de situatie in de centrale te stabiliseren."

Guterres veroordeelt de beschietingen op de Zaporizja-centrale. "Elke aanval op een kerncentrale is zelfmoord."