Gecrashte gevechtshelikopter bij Aruba geborgen

De Nederlandse gevechtshelikopter die op 19 juli neerstortte bij Aruba is geborgen. Het toestel is de afgelopen dagen in twee delen boven water gehaald.

Het staartstuk en de romp van de NH90 kwamen vandaag aan in de haven van Curaçao. Met een schip zullen ze naar Nederland worden vervoerd, waar de Inspectie Veiligheid Defensie ze wil gebruiken voor verder onderzoek naar het ongeluk, dat het leven kostte aan twee van de vier bemanningsleden.

Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat de crash waarschijnlijk niet is veroorzaakt door een technisch of een mechanisch mankement. Daarom heeft Defensie de resterende NH90-helikopters weer in gebruik genomen.

Onderwaterrobot

De helikopter brak bij het ongeluk in tweeën. Het staartstuk lag op 450 meter diepte, 12 kilometer uit de kust van Aruba. Het is met een grote kraan en met behulp van een onderwaterrobot geborgen.

De romp bleef in eerste instantie drijven en zonk 100 kilometer verderop naar een diepte van 1,5 kilometer, in de wateren van Venezuela. Om de romp naar boven te halen is met behulp van een kraan vanaf een schip een cradle, een soort schep, naar de zeebodem gebracht.