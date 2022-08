Onervaren dressuurploeg grijpt olympisch ticket na knappe vijfde plaats op WK

De Nederlandse dressuurploeg is bij de wereldkampioenschappen in het Deense Herning als vijfde geëindigd in de landenwedstrijd. Door de klassering in de topzes is Nederland verzekerd van deelname aan de Spelen van 2024 in Parijs.

Bondscoach Diederik van Silfhout kon in Herning niet beschikken over Edward Gal, Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud. Gal heeft een pauze ingelast en van de twee anderen is het paard geblesseerd.

Voor het eerst bestond de Nederlandse WK-ploeg uit louter vrouwen. Emmelie Scholtens, Thamar Zweistra, Marieke van der Putten en Dinja van Liere maakten alle vier hun debuut op een WK. Met plek vijf was dat een uitstekend debuut.

Eerste sportteam

De dressuurploeg is het eerste Nederlandse sportteam dat zich heeft verzekerd van kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs.