Moederbedrijf Louis Vuitton wil juweliersketen Tiffany toch niet overnemen

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) wil de voorgenomen overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co. afblazen. Het gaat om een deal ter waarde van meer dan 14,7 miljard euro. LVMH wijst op vertragingen bij het overnameproces door mogelijke nieuwe Amerikaanse importwetten.

In een reactie heeft Tiffany juridische stappen aangekondigd tegen LVMH. De juweliersketen beschuldigt het Franse bedrijf ervan dat het een lagere prijs wil betalen dan afgesproken.

Corona

Door de coronacrisis en de ingestorte economie kwam de deal op losse schroeven te staan. De verkoop van luxe producten daalde drastisch. LVMH vindt daarom de oorspronkelijke prijs nu te hoog, melden ingewijden aan de Financial Times.

LMVH claimt dat de Franse regering het bedrijf in een brief heeft gevraagd de overname uit te stellen tot begin volgend jaar, dan gelden er mogelijke nieuwe Amerikaanse importheffingen op Franse goederen. Daardoor, zo stelt LMVH, kan de afgesproken deadline van 24 november dit jaar niet worden gehaald. De brief van de Franse overheid is overigens niet openbaar gemaakt.

Tiffany laat het er dus niet bij zitten en wil de fusie via een Amerikaanse rechtbank afdwingen. In een verklaring beschuldigt de juweliersketen LVMH ervan dat het de lockdown en de sociale onrust in de Verenigde Staten gebruikt om een lagere prijs af te dwingen.

Overname

In november vorig jaar werd de overname al aangekondigd en goedgekeurd door de aandeelhouders van Tiffany. LVMH is 's werelds grootste conglomeraat in luxeproducten. Zo vallen onder meer de merken Moët, Marc Jacobs, Dior, Louis Vuitton en Givency eronder.

Het Franse LVMH, onder leiding van topman Bernard Arnault, wilde al langer uitbreiden op de Amerikaanse markt. De overname van Tiffany & Co. speelde daar een belangrijke rol in. In november vorig jaar zei Arnault nog blij te zijn met de overname van Tiffany, dat volgens hem een unieke positie in de sieradenwereld heeft: "We zijn trots dat Tiffany wordt toegevoegd aan onze andere iconische merken en verheugen ons erop het merk ook de komende eeuwen te laten bloeien."

Brillengiganten

Dit is niet de eerste grote overname dit jaar waar de koper een betere prijs probeert te krijgen. Brillengigant EssilorLuxottica maakte vorig jaar bekend een meerderheidsbelang van Pearle-eigenaar GrandVision te willen overnemen voor zo'n 5,5 miljard euro.

Sinds de coronacrisis zijn de verhouding verslechterd en zijn er vermoedens dat EssilorLuxottica de coronacrisis wil aangrijpen om betere voorwaarden of een lagere prijs uit de deal wil slepen. GrandVision spande, net als Tiffany, een rechtszaak aan omdat het wil zekerstellen dat de overname doorgaat.