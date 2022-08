Cuba krijgt hulp uit buurlanden bij bestrijding brand in olietanks

De Cubaanse brandweer heeft vandaag hulp gekregen uit Mexico en Venezuela om de grote brand in de havenstad Matanzas te bedwingen. De brand in een olieopslag brak vrijdag uit en is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman is bij de bluswerkzaamheden omgekomen; het aantal gewonden is opgelopen naar 122.

President Díaz-Canel meldt dat vijf van hen in kritieke toestand verkeren. Ook worden zeventien brandweerlieden vermist. Het is niet bekend of de omgekomen brandweerman een van de vermisten was.

De brand is veroorzaakt door een blikseminslag. Daarna volgden verschillende explosies en zaterdag sloeg de brand over naar een tweede olietank. De Cubaanse regering vroeg de internationale gemeenschap gisteren om hulp.

Dikke zwarte rook van de brand drijft in de richting van de hoofdstad Havana, 100 kilometer ten oosten van Matanzas. De rookwolken bevatten giftige stoffen zoals zwaveldioxide. Duizenden mensen in de buurt van de opslag zijn eerder al geëvacueerd.

Energiecrisis

De olie in de opslagtanks wordt gebruik voor de opwekking van elektriciteit. De brand dreigt de toch al ernstige energiecrisis op Cuba nog erger te maken. De Cubanen kampen al lange tijd met stroomonderbrekingen, het gevolg van brandstoftekorten en verouderde elektriciteitscentrales.

In een nabijgelegen ziekenhuis werden gisteren gewonden binnengebracht: