Bagnaia boekt vierde seizoenszege in MotoGP, Quartararo behoudt WK-leiding

Francesco Bagnaia heeft zijn vierde MotoGP-zege van het seizoen geboekt. Halverwege de Britse grand prix nam de Italiaanse Ducati-rijder de koppositie over van Alex Rins, die daarna terugviel en als zevende over de finish kwam.

Johann Zarco vertrok van poleposition in de eerste GP sinds de TT van Assen, eind juni. Hij was goed weg, maar ging in de vijfde van twintig ronden onderuit in een bocht. Rins ging daarna op jacht naar de eerste GP-zege voor Suzuki sinds november 2020, maar na tien ronden was die droom voorbij.

Maverick Vinales (coureur van Aprilia) viel na de start terug van de tweede naar de zesde plaats, sloop langzaam weer naar voren en pakte in de zeventiende ronde zowaar de koppositie. Bagnaia sloeg echter meteen terug en won gedecideerd.

Quartararo leidt WK-klassement

De leiding in de WK-stand blijft in handen van de Fransman Fabio Quartararo, die op Silverstone als achtste eindigde. Met nog acht races te gaan heeft de regerend wereldkampioen 180 punten.

De nummer twee, Aleix Espargaró uit Spanje, volgt met 158 punten gevolgd door Bagnaia, die 131 punten heeft.