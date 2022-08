Museum in Londen stuurt roofkunst terug naar Nigeria

Een Brits museum gaat 72 kunstobjecten terugsturen naar Nigeria. Het gaat om onder meer bronzen beelden, ivoren ceremoniële objecten en alledaagse voorwerpen uit het voormalige koninkrijk Benin. Benin lag binnen de grenzen van het huidige Nigeria en werd in 1897 gewapenderhand door de Britten ingenomen. Het werd onderdeel van de kolonie Brits Nigeria, die in 1960 onafhankelijk werd. De museumdirecteur van het Londense Horniman Museum noemt het "moreel en gepast" om de destijds door de Britten meegenomen kunst na meer dan honderd jaar terug te sturen naar Nigeria. "Er is duidelijk bewijs dat deze objecten met geweld zijn verworven", zo is te lezen in een persverklaring. Het museum gaat met de Nigeriaanse Nationale Commissie voor Musea en Monumenten (NCMM) kijken of het mogelijk is sommige objecten te lenen, zodat die in Londen te zien zullen blijven.

The Horniman Museum and Gardens has agreed to return ownership of its Benin bronzes – looted in 1897 – to Nigeria.https://t.co/89oM98TB9e pic.twitter.com/Dl5jbLbwhY — Horniman Museum and Gardens (@HornimanMuseum) August 7, 2022

Het besluit van het Horniman Museum volgt op een formeel verzoek dat de NCMM in januari indiende om de kunstobjecten terug te geven. Daarop ging het museum in gesprek met Britse en Nigeriaanse academici, museumbezoekers, kunstenaars en experts op het gebied van cultureel erfgoed, waarna het besloot om de objecten over te dragen aan de Nigeriaanse regering. Benin Bronzes De 72 objecten maken onderdeel uit van de duizenden objecten die in 1897 door de Britten zijn geroofd uit het koninkrijk Benin en die in de decennia daarna in handen kwamen van musea over de hele wereld. Deze kunstobjecten, vooral gemaakt van brons en messing, staan ook wel bekend als de Benin Bronzes. Deze beelden decoreerden onder meer het Koninklijk Paleis in de stad Benin. Sommige dateren uit de 13e eeuw, toen het koninkrijk in het westen van Afrika werd gevestigd.