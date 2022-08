AZ zwoegt en ploetert, maar wint mede dankzij scorende basisdebutant van Go Ahead

AZ heeft er hard voor moeten werken, maar is het nieuwe seizoen wel begonnen met een overwinning. Dankzij treffers van Vangelis Pavlidis en basisdebutant Myron van Brederode werd Go Ahead Eagles in Alkmaar met 2-0 geklopt. De 19-jarige linksbuiten Van Brederode stond voor het eerst in de basis omdat een aantal belangrijke krachten nog ontbreekt bij AZ. Sterspeler Jesper Karlsson wordt het meest gemist en ook nieuwelingen Riechedly Bazoer, Jens Odgaard en Zinho Vanheusden waren niet van de partij tegen Go Ahead.

AZ zette voor de aftrap clublegende Kees Kist in het zonnetje. De voormalig aanvaller werd vandaag 70 jaar. - ANP

Na een tamme openingsfase van beide kanten wist AZ de bezoekers halverwege de eerste helft steeds verder achteruit te drukken. Dat leverde een aantal kansen en mogelijkheden op, maar met name Dani de Wit had zijn vizier niet op scherp staan. Kuipers scoort ook niet in 113de eredivisieduel De beste kans voor Go Ahead kwam op naam van aanvoerder Bas Kuipers. Maar ook in zijn 113de eredivisieduel wist de linksback niet te scoren. Zijn kopbal werd op katachtige wijze over de lat getikt door AZ-keeper Hobie Verhulst. Kort na rust kreeg AZ-spits Vangelis Pavlidis twee flinke kansen. De Griek schoot eerst van dichtbij op de voet van Eagles-doelman Jeffrey de Lange en even later produceerde hij in kansrijke positie slechts een rollertje.

Afbeelding ter illustratie - ANP