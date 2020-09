Uitvinder Madsen bekent in documentaire moord op Zweedse journaliste

De Deense uitvinder Peter Madsen heeft ruim twee jaar na zijn veroordeling de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall bekend. In een documentaire antwoordt hij over de telefoon op de vraag of hij de vrouw in augustus 2017 gedood heeft: "Ja. Er is maar één schuldige en dat ben ik." Hij voegt eraan toe dat hij tot 10 augustus 2017 nooit iemand iets had aangedaan.

Ruim twee jaar geleden werd hij tot levenslang veroordeeld voor de moord. De rechters achtten bewezen dat hij Wall zwaar mishandeld en vermoord had op zijn zelf gebouwde duikboot, waar hij haar had uitgenodigd voor een interview. Madsen hield vol dat ze door een ongeluk om het leven was gekomen. Wel erkende hij dat hij haar lichaam in stukken gezaagd had.

Hij heeft zijn bekentenis nu gedaan in de documentaire De geheime gesprekken met Peter Madsen, die vandaag op de Deense televisie wordt uitgezonden. In de documentaire vertelt Madsen niet hoe hij de journaliste heeft gedood. Ook zijn motief is onduidelijk.

De documentaire is gebaseerd op twintig uur telefoongesprekken met Madsen. Die werden zonder zijn medeweten opgenomen, maar hij gaf later wel toestemming voor het gebruik van de opnames.