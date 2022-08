Zwitser Seewer wint MXGP van Zweden, Coldenhoff op plek drie beste Nederlander

Drie Nederlandse vlaggen wapperden twee weken na de MXGP van België nog boven het podium, voor het eerst in de hoogste klasse van de motorcross. In de MXGP van Zweden wisten Brian Bogers, Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff dat kunstje niet te herhalen.

Coldenhoff was op de derde plaats de beste Nederlander, in de grand prix die werd gewonnen door de Zwitser Jeremy Seewer. De nummer twee in de WK-stand won in Uddevalla voor klassementsleider Tim Gajser, die de ranglijst blijft aanvoeren.

Seewer schreef de tweede manche op zijn naam nadat hij een paar uur eerder in de eerste manche nog als tweede was gefinisht, achter de Fransman Maxime Renaux. Die vergooide zijn kansen op de winst door in de openingsronde van de tweede manche onderuit te gaan.

Met nog vier races te gaan heeft Gajser, drievoudig wereldkampioen, een riante voorsprong van 115 punten op Seewer.

Herlings zou weer kunnen racen, maar wil nog niet

Regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings voelt zich weer fit genoeg om deel te nemen aan de MXGP, maar kiest ervoor eerst helemaal te herstellen voor hij zich weer in de competitie mengt.

Herlings heeft het hele jaar nog geen race gereden als gevolg van een voetblessure, die hij begin februari opliep tijdens een training. Aanvankelijk hoopte Herlings in het laatste deel van het seizoen weer in te stromen, maar hij verlegde zijn focus noodgedwongen al in mei van dit jaar op 2023.