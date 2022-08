Valse start Ten Hag en Manchester United, Haaland direct goud waard voor City

Erik ten Hag had zijn start in de Premier League met Manchester United ongetwijfeld anders voorgesteld. De nieuwbakken trainer van United leed op de eerste speelronde een 2-1 thuisnederlaag tegen Brighton & Hove Albion. "We zitten in een proces. Toch is dit wel teleurstellend. Verliezen doet altijd pijn", vertelde Ten Hag na afloop. "Maar we maakten fouten die we niet mogen maken. Deze nederlaag komt best hard aan, maar ik heb gelukkig ook goede dingen gezien. Brighton heeft een ingespeelde ploeg. Zij hebben onze fouten afgestraft."

Een reactie van Erik ten Hag na de 2-1 nederlaag met Manchester United tegen Brighton & Hove Albion. - NOS

Met onder anderen nieuwkomers Lisandro Martínez en Christian Eriksen in de basis en Tyrell Malacia, Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek op de bank keek United na 39 minuten tegen een 2-0 achterstand door twee goals van de Duitser Pascal Gross. Eerst was het Danny Welbeck die uit de rug van Harry Maguire ontsnapte, waarna de voormalig United-speler zijn ploeggenoot kon bedienen. Gros was er bij de 2-0 als de kippen bij om in de rebound te scoren na een matig verwerkte bal van doelman David De Gea. Brighton-doelman zit United dwars Na rust speelde United beter, maar Brighton-doelman Robert Sánchez beleefde een uitstekende middag met onder meer fraaie reddingen op een inzet van Marcus Rashford (van dichtbij) en Eriksen (afstandsschot).

Pascal Gross - Reuters

Met invaller Ronaldo binnen de lijnen en de aansluitingstreffer in de 68ste minuut (eigen doelpunt van Alexis Mac Allister) zette United aan voor een comeback. Brighton verdedigde, met Joël Veltman de hele wedstrijd als rechtsback binnen de lijnen, betrekkelijk eenvoudig de voorsprong. "We wisten dat ze na de rust anders uit de kleedkamer zouden komen", zei Veltman zondagavond in NOS Langs de Lijn. "Ze waren dreigender, ook omdat Ronaldo erin kwam, maar konden niet doordrukken. Wij speelden echt prima en ik denk dat we verdiend gewonnen hebben." Van de Beek en Malacia konden met invalbeurten in het slotkwartier ook niet voor een ommekeer voor Ten Hag zorgen. Ten Hag is de achtste trainer die sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson aan het werk is gegaan bij Manchester United. Hij is van die acht trainers de tweede die direct zijn eerste Premier League-duel verliest. De vorige? Louis van Gaal.

Haalandshow Erling Halaand liet zich als topaankoop van Manchester City meteen gelden. De Noorse spits nam in zijn Premier League-debuut beide goals voor zijn rekening in het door City gewonnen uitduel met West Ham United: 0-2. De van Borussia Dortmund overgekomen Haaland maakte na 36 minuten zijn eerste treffer uit een strafschop, die hij zelf had versierd. De aanvaller werd door doelman Lukasz Fabianski naar de grond gehaald en schoot daarna de penalty gedecideerd binnen. De Noor maakte er in de 65ste minuut 0-2 van, nadat hij met een strakke pass van Kevin De Bruyne de diepte in was gestuurd. Bij City speelde Nathan Aké de gehele wedstrijd.